مسؤول كردي: هذا هو المكان الذي يختبئ فيه البغدادي

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ادعى سعيد مموزيني مسؤول إعلام الحزب الديموقراطي الكردستاني في الموصل، شمالي العراق، أن زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي"، يختبئ غربي محافظة نينوى.

السبيل - الأناضولادعى سعيد مموزيني مسؤول إعلام الحزب الديموقراطي الكردستاني في الموصل، شمالي العراق، أن زعيم تنظيم الدولة "أبو بكر البغدادي"، يختبئ غربي محافظة نينوى.



وقال مموزيني المسؤول في الحزب الذي يتزعمه رئيس الاقليم الكردي بالعراق مسعود بارزاني، إن "البغدادي هرب من سوريا، وانتقل إلى غربي محافظة نينوى (مركزها الموصل)".



وأضاف أن "البغدادي هرب مع عدد قليل من المقاتلين، من دير الزور السورية، واختبأ في قضاء البعاج، غرب مدينة الموصل".



بدوره توقع جبار ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، في الاقليم الكردي، شمالي العراق، أن "البغدادي يختبئ مع عدد قليل من عناصره، في مناطق صحرواية، لم تسيطر عليها القوات الأمنية بعد".



وأردف في تصريح: "هناك مناطق صحرواية شاسعة تابعة للموصل، ونعتقد أن البغدادي يوجد في تلك المناطق الممتدة على الحدود العراقية السورية".







