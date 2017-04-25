ألمانيا ترد الصفعة لنتنياهو

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رفض وزير الخارجية الألمانية "زيغمار غابرييل"، اليوم الثلاثاء، الذي يزور الكيان الإسرائيلي، تلقي مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

السبيل - صفارفض وزير الخارجية الألمانية "زيغمار غابرييل"، اليوم الثلاثاء، الذي يزور الكيان الإسرائيلي، تلقي مكالمة هاتفية من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.



وكان نتنياهو ألغى اليوم اللقاء الذي كان مقررًا مع "غابرييل" بسبب رفض الأخير إلغاء اللقاء المرتقب له مع منظمتي "نكسر الصمت" و"بتسيليم".



ونقل عن مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو حاول الاتصال بغابرييل ليشرح له بشكل شخصي لماذا يتحفظ من لقائه مع 'نكسر الصمت' و'بتسيليم'، ولماذا قرر إلغاء اللقاء، بيد أن وزير الخارجية الألمانية رفض الرد على المكالمة الهاتفية.



يشار إلى أن موقع 'دير شبيغل' الألماني الشهير قد كتب اليوم أنه تم إلغاء اللقاء لأن الوزير الألماني أراد الاجتماع مع منتقدين للحكومة الإسرائيلية، بشأن حقوق الإنسان.



وقال مكتب نتنياهو إن سياسة رئيس الحكومة تقضي بعدم عقد لقاءات مع دبلوماسيين ينتقدون "إسرائيل" أو يلتقون منظمات تشهّر بجنود الجيش الإسرائيلي، وتطالب بتقديمهم للمحاكمة كمجرمي حرب.



وكان غابرييل دافع عن قراره بإجراء اللقاء مع منظمتي 'نكسر الصمت' و'بتسيليم'، وقال لشبكة التلفزيون الألمانية 'ZDF' إنه يتصرف بهذا الشكل في دول كثيرة منذ سنوات كثيرة.



وقال في وقت سابق إنه سيكون من المؤسف أن يمتنع نتنياهو عن عقد لقاء معه على خلفية لقائه مع ممثلي 'نكسر الصمت' و'بتسليم'.



وذكر أنه سمع عن تهديدات نتنياهو من وسائل الإعلام فقط، وقال إنه لا يمكن استيعاب إلغاء لقاء مع نتنياهو حال التقى الأخير جهات تنتقد الحكومة الألمانية.



يشار إلى أن غابرييل اجتمع صباح اليوم مع رئيس المعارضة "يتسحاك هرتسوغ وبعد الظهر مع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.



وكان هرتسوغ نشر صباح اليوم بيانا هاجم فيه نتنياهو، واتهمه بالمس بالعلاقات الخارجية لـ"إسرائيل".





