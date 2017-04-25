التحالف يدمر زورقاً حوثياً قبالة جازان السعودية (فيديو)

وقالت القناة السعودية إن "حرس الحدود رصد زورقًا بحريًا مجهولًا يسير بشكل سريع فجر اليوم قبالة سواحل جازان".وأضافت أن "الزورق دخل المياه الإقليمية السعودية وكان متوجهًا نحو رصيف ومحطة تكرير منتجات بترولية تابعة لشركة أرامكو النفطية الحكومية بجازان، قبل أن يتم اعتراضه وتدميره".وأشارت إلى أن المركب كان مفخخًا وبدون قائد.وبثت القناة لقطات فيديو ظهر فيها انفجار داخل البحر، قالت انها لحظة تدمير الزورق.وسبق أن أحبطت قوات التحالف هجمات نفذتها زوارق "حوثية" ضدها، كان آخرها إعلان التحالف في 17 مارس/ آذار الماضي، اعتراض 3 زوارق تابعة لجماعة "الحوثيين" كانت تنوي مهاجمة سفن تابعة له قبالة ميناء ميدي (شمال غربي اليمن).وسبق أن نفذت زوارق "حوثية" هجمات على سفن لـ"التحالف العربي" في المياة الإقليمية اليمنية، حيث أسفر هجوم على فرقاطة سعودية، أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، عن مقتل 2 من طاقمها وإصابة 3 آخرين، فيما تم استهداف سفينة إماراتية، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.ومنذ مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح، في سبتمبر/أيلول 2014.