الإمارات تعلن مقتل أحد جنودها في مهمة داخل الدولة

وسائل إعلام خليجية ذكروا أنه "قتل خلال مطاردته لزورق إيراني في المياه الإقليمية الإماراتية"

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أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها "خلال قيامه بمهمة داخل الدولة"، لم تكشف عن تفاصيلها.

السبيل - الأناضولأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد جنودها "خلال قيامه بمهمة داخل الدولة"، لم تكشف عن تفاصيلها.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) عن القيادة العامة للقوات المسلحة إعلان "استشهاد أحد جنودها، وهو الرقيب عبد الله محمد عيسى الحمادي، خلال قيامه بمهمة داخل الدولة".



وفيما لم يذكر البيان أي تفاصيل حول ظروف مقتل الحمادي، نقلت وسائل إعلام خليجية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "قتل خلال مطاردته لزورق إيراني في المياه الإقليمية الإماراتية".



ونقلت جريدتي "الأيام" البحرينية و"الشرق الأوسط" السعودية عن مصادر إماراتية (لم تذكرا هوياتها) "استشهاد جندي بمطاردة بحرية لقارب إيراني دخل المياه الإقليمية الإماراتية ".



وتشهد العلاقات الإماراتية - الإيرانية تجاذبات سياسية بسبب الجزر الثلاثة "طنب الكبرى" و"طنب الصغرى" و"أبو موسى" المتنازع عليها بين الإمارات وإيران والتي تقول الأولى إنها محتلة من قبل الثانية.



وتقع الجزر الثلاثة في مضيق هرمز، عند مدخل الخليج العربي، وسيطرت عليها إيران عام 1971 مع انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، ولا يمر اجتماع سياسي خليجي أو دولي تشارك فيه الإمارات إلا وتطالب إيران بالانسحاب منها.