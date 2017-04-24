إسرائيلي أرعب العالم بـ "القنابل".. هكذا

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السبيل - الأناضول



قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد إسرائيلي أمريكي يشتبه بقيامه ببث آلاف الأخبار الكاذبة عن وجود قنابل وعبوات ناسفة في أماكن عامة ومؤسسات يهودية وطائرات مدنية في مختلف أنحاء العالم.

السبيل - الأناضولقدمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد إسرائيلي أمريكي يشتبه بقيامه ببث آلاف الأخبار الكاذبة عن وجود قنابل وعبوات ناسفة في أماكن عامة ومؤسسات يهودية وطائرات مدنية في مختلف أنحاء العالم.



وقالت الشرطة الإسرائيلية، عبر بيان وصل الأناضول نسخة منه، إن "الإسرائيلي هو يهودي، عمره 19 عاماً، من سكان مدينة عسقلان (جنوب)".



ولفت البيان إلى أن "الإسرائيلي يحمل الجنسية الأمريكية أيضاً، اعتقل في 23 مارس/آذار الماضي".



وأوضح أن "الاعتقال تم بتعاون وثيق بين الشرطة الإسرائيلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التابع لوزارة العدل الأمريكية، وجهات أمنية شرطية من دول أخرى عديدة (لم يذكرها)".



وأشار إلى "وجود شبهات حول المعتقل ببث الذعر والرعب والهلع في أنحاء دول عديدة، بما فيها إسرائيل، كترويج أنباء كاذبة، محورها وضع عبوات ناسفة في أماكن عامة وشركات مدنية مختلفة وغيرها".



وأكد البيان أن "التهديدات (التي بثها المعتقل) استدعت عمليات إجلاء وإخلاء وبحث عن القنابل، وحتى هبوط اضطراري لطائرات في مختلف أنحاء العالم".



ولفت إلى أنه "استخدم تقنيات تمويهية وتكنولوجية متطورة قاصداً إخفاء الاتصالات التي قام بها عبر الإنترنت وغيرها (...) وهي بالآلاف".



كما "قام المعتقل بابتزاز عضو في الكونغرس الأمريكي من الحزب الجمهوري، مطالباً إياه بالتراجع عن تصريحات أدلى بها (دون توضيح تلك التصريحات أو اسم عضو الكونغرس)".



وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن "المعتقل وجه تهديدات إلى مراكز يهودية في العالم".



وفي السياق، رجحت صحيفة "الجروزاليم بوست" الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم "وقوع خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن تسليم هذا المواطن الإسرائيلي - الأمريكي".



وقالت إنه "من ناحية قام المعتقل بتنفيذ جميع جرائمه من منزله في عسقلان، ومن ناحية ثانية وجه تهديدات بوجود قنابل في عدد من الدول، منها نيوزلندا، وليس فقط الولايات المتحدة، ومن هذا المنطلق فإنه من المنطقي محاكمته في مكان واحد مثل إسرائيل، وليس في عدد من الأماكن".



ولفتت الصحيفة إلى أن "الغالبية العظمى من التحذيرات التي وجهها بوجود قنابل كانت في مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة".



وأشارت الصحيفة إلى أن "الولايات المتحدة قدمت لائحة إتهام ضد الإسرائيلي - الأمريكي يوم الجمعة الماضي قبل تقديم إسرائيل لائحة اتهام ضده".



يذكر أن ثمة اتفاقيات بين "إسرائيل" والولايات المتحدة تسمح بتسليم المشتبه بهم بارتكاب جرائم.