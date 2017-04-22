مقتل 100 جندي أفعاني على الأقل بهجوم على قاعدة في بلخ

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قتل 100 جندي أفغاني على الأقل جراء هجوم نفّذه مسلحون اليوم السبت على قاعدة في ولاية بلخ شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري. السبيل - الأناضولقتل 100 جندي أفغاني على الأقل جراء هجوم نفّذه مسلحون اليوم السبت على قاعدة في ولاية بلخ شمالي البلاد، بحسب مصدر عسكري.



وقال المصدر في الجيش الأفغاني للأناضول مفضلًا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التصريح للإعلام، إن "مسلحين هاجموا قيادة فيلق شاهين 209، في بلخ، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 جندي".



من جهة أخرى، قال المتحدث باسم القيادة نصر الله جمشيدي، إن "الهجوم نفذه 6 مسلحين".



وأوضح جمشيدي أن "اشتباكات عنيفة اندلعت مع المسلحين، واستمرت حوالي 5 ساعات، ما أسفر عن مقتل 5 منهم والقبض على الآخر".



وفي وقت سابق أعلنت قيادة عمليات المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي مقتل 50 أفغانيًا من الجيش والمدنيين جراء هجوم نفّذه مسلحو "طالبان" على معسكر بولاية مزار شريف، الجمعة، وتبنته حركة طالبان.