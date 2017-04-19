''حظر الأسلحة الكيميائية'': غاز السارين استخدم في هجوم إدلب

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نقل وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن مديرها العام أحمد أوزومجو قوله إن "غاز السارين أو مادة سامة محظورة مشابهة استخدمت في الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية".

السبيل- الأناضولنقل وفد بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن مديرها العام أحمد أوزومجو قوله إن "غاز السارين أو مادة سامة محظورة مشابهة استخدمت في الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية".

وبحسب وسائل إعلام بريطانية منها موقع "آي ويتنس نيوز" الإخباري، فإن الوفد نقل عن أوزومجو قوله إن "نتائج التحليل تشير إلى استخدام السارين أو مادة مشابهة" في الهجوم.



وأشار الموقع إلى أن "هذه النتيجة تدعم فحوصًا سابقة أجرتها معامل تركية وبريطانية".



وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، قال وزير الصحة التركي رجب أقداغ إن فحوصات أجريت لضحايا الهجوم الذي نفذته طائرات النظام السوري في محافظة إدلب شمال غربي البلاد أكدت استخدام غاز السارين.



ودعا أقداغ في تصريح للأناضول المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى "إعلان رئيس النظام السوري بشار الأسد مجرم حرب ومحاكمته بناءً على ذلك".



وفي 4 أبريل/نيسان الجاري قتل أكثر من 100 مدني، وأصيب أكثر من 500 غالبيتهم من الأطفال باختناق، في هجوم يعتبر الأعنف من نوعه، منذ أن أدى هجوم لقوات النظام بغاز السارين إلى مقتل نحو 1400 مدني بالغوطة الشرقية ومناطق أخرى في ضواحي دمشق أغسطس/ آب 2013.



وسبق أن اتهم تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، النظام السوري بشن هجمات بغازات سامة.



