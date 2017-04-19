مقتل 6 من ''القاعدة'' في غارتين جويتين شرقي اليمن

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قتل 4 عناصر من تنظيم "القاعدة"، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، جراء غارة جوية، نفذتها طائرة بدون طيار، يرجح أنها أمريكية، في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

السبيل - الأناضولقتل 4 عناصر من تنظيم "القاعدة"، في وقت متأخر مساء الثلاثاء، جراء غارة جوية، نفذتها طائرة بدون طيار، يرجح أنها أمريكية، في محافظة مأرب، شرقي اليمن.



يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل عنصرين للتنظيم نفسه في غارة مماثلة، بمحافظة شبوة (شرق).



وذكر الحساب الرسمي لوحدة "مكافحة الإرهاب" في اليمن (تتبع الحكومة الشرعية)، على "تويتر"، أن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة يستقلها 4 عناصر من "القاعدة" بمزرعة "آل الهدشاء"، ببلدة الحامي منطقة "عطران" بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.



وجاءت العملية، التي وصفتها الوحدة بـ"الدقيقة"، بعد ساعات من هجوم مماثل استهدف سيارة للقاعدة في محافظة شبوة، ما أسفر عن مقتل عنصرين، هما "صالح طالب العولقي"، و سعيد مهدي باقادر".



ولم تذكر وحدة "مكافحة الإرهاب"، عبر حسابها، هويات القتلى الأربعة في غارة مأرب.



وكثف الجيش الأمريكي، خلال الأسابيع الماضية، من ضرباته الجوية على مواقع مفترضة للقاعدة في محافظات شبوة وأبين والبيضاء، ما أسفر عن سقوط عدد من العناصر.



وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع "البنتاجون"، جيف ديفيس، اليومين الماضيين، أن القوات الأمريكية، نفذت منذ 28 فبراير/شباط الماضي، أكثر من 70 ضربة ضد القاعدة في اليمن، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ تلك العمليات العسكرية.





