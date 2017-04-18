أردوغان ضيف ''بلا حدود'' في أول حوار له بعد الاستفتاء

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قالت قناة الجزيرة الفضائية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحل ضيفا على برنامج "بلا حدود" الذي يبث الأربعاء 19 أبريل/نيسان، في أول حوار تلفزيوني بعد نتائج الاستفتاء حول مستقبل تركيا والتغيرات الداخلية فيها، وعلاقتها بالعالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا وإيران، ورؤيتها لأزمات المنطقة وحروبها في سوريا والعراق.

السبيلقالت قناة الجزيرة الفضائية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحل ضيفا على برنامج "بلا حدود" الذي يبث الأربعاء 19 أبريل/نيسان، في أول حوار تلفزيوني بعد نتائج الاستفتاء حول مستقبل تركيا والتغيرات الداخلية فيها، وعلاقتها بالعالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة وروسيا وإيران، ورؤيتها لأزمات المنطقة وحروبها في سوريا والعراق.



يُذكر أن 51.41% من المقترعين الأتراك في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد الماضي، صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية التي تقضي بالانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، في حين رفضها 48.59% منهم.



ومن أبرز ما جاءت به تلك التعديلات التي تبناها البرلمان التركي في وقت سابق وعرضت لاستفتاء الأحد، منحُ صلاحيات جديدة للرئيس مقابل فسح المجال أمام البرلمان للتحقيق معه، على أن تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية مرة واحدة كل خمس سنوات.



وبموجب الدستور الجديد، يكون الرئيس قد عزز سلطاته التنفيذية ليتمكن من تعيين كبار المسؤولين في القطاع العام بشكل مباشر بما يشمل الوزراء.



"بلا حدود" يبث على قناة الجزيرة مساء الأربعاء عند الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وخمس دقائق بتوقيت غرينتش.



