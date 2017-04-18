مقتل 12 ضابطاً سعودياً في اليمن باستهداف ''خاطئ'' لمروحيتهم
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ونتج عن الحادث "استشهاد 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية"، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وقالت البيان: "دعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
ونقل الموقع الرسمي لقوات الجيش الموالية للشرعية، عن مصدر عسكري رفيع في رئاسة الأركان اليمنية، أن: "الجنود السعوديين كانوا عائدين من إجازتهم على متن طائرة مروحية نوع أباتشي".
وأوضح المصدر أن "الطائرة التي كانت تقل الجنود تم إسقاطها على بعد خمسة كيلو متر من مهبطها"، موضحاً "أن سقوطها كان نتيجة قراءة خاطئة لمنظومة الدفاع الجوي مما أدى إلى تدمير الطائرة قبل هبوطها".
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