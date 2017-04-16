أردوغان: 16 نيسان نصر لتركيا بأسرها

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وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي، اليوم الأحد، بأنه "نصر لتركيا بأسرها".

السبيل - الأناضولوصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقرار التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي، اليوم الأحد، بأنه "نصر لتركيا بأسرها".



وأعرب أردوغان في مؤتمر صحفي عقده في إسطنبول، عن تمنياته بأن تكون نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، خيرًا من أجل تركيا وشعبها.



وأردف أن النتائج غير الرسمية أظهرت قبول التعديلات الدستورية من قِبل 25 مليون مواطن صوتوا بـ"نعم"، بفارق مليون و300 ألف صوت عن الذين صوّتوا بـ"لا".



ونوه أردوغان الى أن الشعب التركي أظهر مجدداً وعياً كبيراً واستثنائياً بتوجهه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بصوته بإرادته الحرة.



وشدد على أن تركيا اليوم اتخذت قرارا تاريخيا وأنهت الجدال المستمر منذ 200 عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عاديا.



وتابع الرئيس التركي أنه تم الفصل تماما في إطار هذه التعديلات في العلاقات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.



وشكر أردوغان كل مواطن توجه إلى صناديق الاقتراع ودافع عن إرادته بغض النظر عن رأيه، وأكد أن الاستفتاء مؤشر هام على دفاع الشعب عن مستقبله.



وتابع الرئيس التركي "أشكر كل من صوّت بنعم خلال الاستفتاء لثقتهم بشخصي وخروج هذه الإرادة قيّم للغاية من أجلنا من ناحية إظهار قبول الشعب لنظام الحكم الرئاسي".



وأشار أردوغان إلى أن النظام الرئاسي سيدخل حيز التنفيذ مع الانتخابات المنتظرة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.



وأكد أردوغان أنه من المفيد تركيز الجميع على نتائج الاستفتاء بدلاً من الخوض في جدال لا ينفع البلاد.







