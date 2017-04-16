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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "بعد اليوم هناك تركيا جديدة، سيكون فيها الاستقرار والأمان، وستصل إلى أهدافها لأعوام 2023، و2035، و2071".

السبيل - الأناضولقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، "بعد اليوم هناك تركيا جديدة، سيكون فيها الاستقرار والأمان، وستصل إلى أهدافها لأعوام 2023، و2035، و2071".



جاء ذلك في كلمة له أمام حشد غفير من المؤيدين للتعديلات الدستورية أمام مقر حزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد اليوم الأحد.



وأشار جاويش أوغلو إلى أن رئيس الوزراء(بن علي يلدريم) سيلقي كلمة في وقت لاحق اليوم، وقال "أشكر رفاق الدرب في قضيتنا، وكوادرنا، والمتطوعين الذين وقفوا في مراكز الاقتراع، وكل من سخّر نفسه لهذه القضية حتى اليوم".



وأضاف "عملنا من أجلكم ليل نهار، ولم يبق مكان لم نذهب إليه من أجلكم، وساهمنا بما في وسعنا من أجل أن تخرج نتيجة الاستفتاء بنعم".



مع جانبه ذكر النائب في البرلمان عن حزب العدالة والتنمية "مصطفى كوسا"، أنهم عاشوا لحظة تاريخية، ووضعوا بصمة في التاريخ من خلال الأصوات التي أدلوا بها والاجتماعات والتجمعات التي نظموها خلال الفترة الماضية.





