عسيري: مصر عرضت المشاركة بـ40 ألف جندي باليمن (فيديو)

جاء هذا في تصريحات له خلال لقاء مع الإعلامي السعودي تركي الدخيل على فضائية العربية السعودية مساء اليوم.وقال عسيري: "الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عرض على الحكومة السعودية وعلى التحالف قوات على الأرض".لكنه بين "أن منهجية العمل في اليمن هي عدم وضع قوات غير يمنية على الأرض اليمنية".وفي رده على سؤال عن حجم القوات المصرية المشاركة في تحالف دعم الشرعية في اليمن، قال عسيري: "الجيش المصري يشارك في الجهد البحري وفي الجهد الجوي ( حاليا) ، ولكن كنا نتكلم آنذاك (في بداية العمليات) عن المشاركة بنحو من 30 إلى 40 ألف جندي كقوات برية".ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة مصر عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، استجابة لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخل عسكريًا، في محاولة لمنع سيطرة الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.وسبق أن نفت مصر مشاركة قوات برية في التحالف العربي، وأكدت مشاركتها بعناصر من القوات البحرية والجوية فقط ضمن قوات التحالف.