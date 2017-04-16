إنشاء ''مركز الملك سلمان للسلام العالمي'' بدعم سعودي ماليزي

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السبيل- الأناضول



أعلنت السعودية وماليزيا، اليوم الأحد، إنشاء مركز عالمي للسلام، باسم "مركز الملك سلمان للسلام العالمي"، يكون مقره العاصمة الماليزيه كوالامبور.

السبيل- الأناضولأعلنت السعودية وماليزيا، اليوم الأحد، إنشاء مركز عالمي للسلام، باسم "مركز الملك سلمان للسلام العالمي"، يكون مقره العاصمة الماليزيه كوالامبور.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الدفاع الماليزي هشام الدين بن حسين عون، والأمين العالم لرابطة العالم الإسلامي، المشرف العام على مركز الحرب الفكرية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في العاصمة الماليزية كولالمبور.



ويأتي تأسيس "مركز الملك سلمان للسلام العالمي" في إطار برتوكول تعاون بين كل من مركز الحرب الفكرية بوزارة الدفاع السعودية، ومركز الأمن والدفاع بوزارة الدفاع الماليزية، وجامعة العلوم الإسلامية الماليزية، ورابطة العالم الإسلامي.



ومن المقرر أن تنسق الجهات المشاركة بتأسيس المركز فيما بينها، لإكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذ انطلاقة المركز خلال 90 يومًا من تاريخ إعلانه، بحسب المؤتمر الصحفي.



وأكد الجانبان خلال المؤتمر الصحفي أن "المركز سيختص بإرساء قيم السلام والتسامح وترسيخ مفهوم الوسطية والاعتدال، وتكوين وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن الإسلام، وإيضاح حقيقة الشبهات السلبية المثارة عليه، مع تعميق الوعي الديني لدى المسلمين، والتصدي لأيديولوجيا التطرف والإرهاب".​



وبهذا الخصوص اعتبر الإعلام الماليزي، أن توافق الدولتين حول المركز "يترجم عمق العلاقات بينهما ونبل الأهداف الإسلامية والإنسانية".



