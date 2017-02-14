هل سمح ترامب للأردنيين بالسفر إلى أمريكا دون فيزا؟
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النظام الجديد، في منح التأشيرات يأتي بحسب نيويورك تايمز، بمثابة تغيير في سياسة منح التأشيرات لمواطني العالم العربي بالسفر إلى الولايات المتحدة.
وبحسب القرار - الذي ترجمته ''السبيل''- فإنه يسمح لمواطني الدول العربية بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة أقصاها 180 يوما للسياحة أو التجارة.
وقال ترامب إن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والعالم العربي بأسره. وقال ترامب - "إن العالم العربي هو أكبر رهان بلدي للتجارة والنمو الاقتصادي".
وبحسب مرسوم ترامب فقد تم استبعاد مواطني كل من إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة.
وأعلن أن مواطني الدول التالية هم من سيسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة وهي الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: نيويورك تايمز
وبحسب القرار - الذي ترجمته ''السبيل''- فإنه يسمح لمواطني الدول العربية بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة أقصاها 180 يوما للسياحة أو التجارة.
وقال ترامب إن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التجارة بين الولايات المتحدة والعالم العربي بأسره. وقال ترامب - "إن العالم العربي هو أكبر رهان بلدي للتجارة والنمو الاقتصادي".
وبحسب مرسوم ترامب فقد تم استبعاد مواطني كل من إيران، العراق، ليبيا، الصومال، السودان، سوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة.
وأعلن أن مواطني الدول التالية هم من سيسمح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة وهي الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة.
المصدر: نيويورك تايمز
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