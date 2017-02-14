هل سمح ترامب للأردنيين بالسفر إلى أمريكا دون فيزا؟

السبيل- وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس الماضي أمرا تنفيذيا بالسماح لمواطني الدول العربية السفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة لكن القرار استبعد مواطني الدول السبعة التي قد تكون محظورة في الحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.