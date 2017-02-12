''الحرة'': هذه تفاصيل إصابة البغدادي بجروح بالغة

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قال موقع قناة الحرة الفضائية، إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، أصيب بجروح بالغة في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية قبل يومين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

السبيلقال موقع قناة الحرة الفضائية، إن زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، أصيب بجروح بالغة في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية قبل يومين في محافظة الأنبار غربي البلاد.



ونقل مراسل قناة "الحرة" عن مصدر في خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية القول إن معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في قضاء القائم في التاسع من شباط/فبراير الحالي.



ونقلت المعلومات إلى القوة الجوية العراقية التي نفذت ضربة في المنطقة، ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى الأراضي السورية.



وقال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لموقع "الحرة" إن الضربة استهدفت ثلاثة اجتماعات في مناطق الزلة وعكاشات والعبيدي.



وأضاف أن البغدادي كان يقيم في قبو تحت الأرض، بينما كان يقيم باقي قادة التنظيم في غرف الاجتماعات، وفقا للخبير الأمني، وهو ما أدى إلى مقتلهم وإصابة البغدادي.



وحسب المصادر، فإن البغدادي كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات تنظيم الدولة لمناقشة الهزائم التي يعانيها التنظيم في الموصل، مشيرا إلى مقتل عدد من القيادات في الضربة.



(المصدر: الحرة)



