نصر الله: لسنا خائفين من وصول ترامب للسلطة بأمريكا

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قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كشف عن الوجه الحقيقي للإدارة الأميركية القاتلة والمتآمرة".

السبيل - الأناضولقال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كشف عن الوجه الحقيقي للإدارة الأميركية القاتلة والمتآمرة".



جاء ذلك في خطاب متلفز، خلال حفل تأبين عضو المجلس المركزي في الحزب حسين عبيد، أقيم في بعلبك شرقي لبنان.



ولفت نصر الله إلى أنه حزبه "ليس خائفاً أو قلقاً من وصول ترامب للسلطة في الولايات المتحدة".



وتابع "من كان قبل ترامب، كان يضع غطاء على وجهه ويفرض عقوبات، ويصنع داعش كي يسيء إلى الإسلام، أما الرئيس الجديد (ترامب) فإنه كشف عن الوجه الحقيقي للإدارة الأميركية القاتلة والمتآمرة".



وأضاف نصر الله "نحن لسنا خائفين، لأنه عندما يسكن في البيت الأبيض، أحمق ويجاهر بحماقته، فإن ذلك باب فرج للمستضعفين في العالم".



وحول تطورات الساحة السوري، الذي يقاتل فيها حزبه إلى جانب قوات النظام السوري، قال نصر الله "نحن نؤيد ونساند بقوة، أي وقف لإطلاق نار يحجب الدماء ويعطي الفرص للحلول السياسية في سوريا".



وأكد على "دعم حزب الله للمصالحات التي تحصل في سوريا".



وأبدى رفضه للأنباء التي تتحدث عن دور حزب الله في إحداث تغيير ديموغرافي في سوريا.



ولفت إلى أن النظام السوري يسهل عملية انتقال عائلات من بعض المناطق إلى مناطق أخرى.





