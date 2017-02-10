رئيس البرلمان الأوروبي: لا يمكننا قطع الحوار والتواصل مع المسلمين

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السبيل- الأناضول



قال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، إنه "ليس بالإمكان قطع الحوار والتواصل مع المسلمين".

السبيل- الأناضولقال رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاجاني، اليوم الجمعة، إنه "ليس بالإمكان قطع الحوار والتواصل مع المسلمين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها تاجاني، في مبنى البرلمان الأوروبي بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وأوضح أن "موقف أوروبا مختلف عن موقف الولايات المتحدة في هذا الخصوص".



وأضاف تاجاني "نحن القارة الأكثر دفاعًا عن حقوق الإنسان، ومنطقتنا تقع في منتصف البحر المتوسط، والدول التي تطل على المتوسط من الجانب الآخر غالبيتها دول إسلامية".



ولفت إلى أن "محيطًا يفصل بين الولايات المتحدة وبين المسلمين".



وتابع "لذا وضعنا مختلف عن الولايات المتحدة، وليس بالمستطاع بناء جدار على سواحل إيطاليا بطول 7 آلاف كلم"، في إشارة للجدار العازل الذي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناءه بين بلاده والمكسيك



وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الأوروبية، أكد تاجاني أن تركيا تعتبر بلداً صديقاً مهما لاستقرار منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط.



وأمس الخميس، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، إعادة فرض الحظر الذي أصدره ترامب، نهاية الشهر الماضي على القادمين من 7 دول إسلامية.



أن تصوير معاذ الكساسبة هدف إلى