2.5 مليون دولار مصاريف اعلام ''داعش'' في الرقة

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السبيل- قال عضو منشق عن تنظيم الدولة ''داعش'' إن مصاريف المكتب الاعلامي لداعش في مدينة الرقة السورية ارتفع إلى 2.5 مليون دولار.

وأضاف في برنامج وثائقي على قناة العربية بعنوان استوديو الرعب، أن تكلفة الاعلام كانت في السابق تبلغ 100 الف دولار.



وبين المنشق أن داعش استقطب عدداً كبيراً من الشباب من عدة جنسيات، واستفاد من مهارتهم في العمل على المونتاج التلفزيوني والجرافيك والتصوير.



وأشار إلى أن أفكار القتل والإعدامات جاءت من أشخاص داخل التنظيم مثل أبو عبدالرحمن الأمريكي الذي كان يعمل بمجال السينما في امريكا، واستخلص فكرة قتل الأشخاص من أفلام هوليود، وقد عمل افلام في هوليود ينتقد الاسلام وزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.