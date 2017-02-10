ترامب يتخذ إجراءات إضافية الأسبوع القادم لـ''ضمان أمن'' أمريكا

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السبيل- الاناضول



تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.

السبيل- الاناضولتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، باتخاذ إجراءات إضافية لضمان أمن الولايات المتحدة خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بعد لقائهما في واشنطن.



وقال ترامب: "سنفعل شيئاً على عجل يتعلق بإجراءات أمنية إضافية تتعلق ببلدنا‎، وسترونها في وقت ما الأسبوع القادم" دون أن يوضح ماهية هذه الإجراءات.



وأضاف "سنواصل المضي في العملية القانونية، وفي النهاية سوف نربح تلك القضية بالذات، ليس هنالك شك في ذلك"‎ في إشارة إلى القرار القضائي بتعليق مرسوه المناهض للهجرة.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل فعل كل ما هو ضروري من أجل الحفاظ على أمنها ومصالحها".



واعتبر أن أحد أسباب وصوله لسدة الحكم هو "أمن بلدنا. لقد شعر الناخبون أنني سأمنحهم أفضل أمن".



وأمس الخميس، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، إعادة فرض الحظر الذي أصدره ترامب، نهاية الشهر الماضي على القادمين من 7 دول إسلامية.



من جانبه قال رئيس الوزارء الياباني إنه "متفائل" بالنتائج التي سيتوصل إليها كلا البلدين في مباحثاتهما الثنائية.



ورأى أن أية اختلافات بين البلدين يجب حلها عن طريق "الحوار".



