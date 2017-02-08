لهذا السبب لم يدرج ترامب السعودية ضمن الدول المحظورة

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السبيل - كشف وزير الأمن الداخلي الأمريكي "جون كيلي" عن سبب عدم إدراج السعودية ضمن الدول المتضررة من قرار "حماية الأمة من الإرهاب" الذي أصدره الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ويمنع دخول مواطنو 7 دول إلى الولايات المتحدة.



وقال كيلي في جلسة استماع في الكونغرس، الثلاثاء 7 فبراير/شباط، إن السعودية لم تدرج ضمن لائحة الدول الممنوع دخولها إلى الولايات المتحدة، بسبب امتلاكها نظام تحقيق جيد، ويتعاون باستمرار مع السلطات الأمريكية.



وأشار كيلي إلى أن القرار لن يندرج تحته أي دول جديدة، نافيا التقارير التي أشارت إلى احتمالية توسعة القرار بضم دول جديدة مثل "مصر والسعودية".



يذكر أن وزارة العدل الأمريكية تخوض معركة قضائية من أجل الدفاع عن القرار التنفيذي، بعدم أوقفت محكمة فيدرالية القرار، مشيرة إلى أن القرار يحافظ فعليا على الأمن القومي الأمريكي.



سبوتنيك