استطلاع حول ترامب يخرج بنتيجة غير معهودة في تاريخ أمريكا

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أظهر استطلاع أجرته CNN وORC حول مدى قبول ورضى الشارع الأمريكي بأداء الرئيس دونالد ترمب بأول أسبوعين له من توليه منصبه، نتيجة غير معهودة بتاريخ الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية.

السبيل - بتراأظهر استطلاع أجرته CNN وORC حول مدى قبول ورضى الشارع الأمريكي بأداء الرئيس دونالد ترمب بأول أسبوعين له من توليه منصبه، نتيجة غير معهودة بتاريخ الرؤساء السابقين للولايات المتحدة الأمريكية.



وأظهر الاستطلاع أن الغالبية وبنسبة 53 بالمائة غير راضين عن الطريقة التي يدير ويؤدي بها ترمب وظيفته كرئيس للبلاد، الأمر الذي يعتبر أكبر نسبة عدم رضا بتاريخ الرؤساء الأمريكيين منذ بدء استطلاعات الرأي حول هذا الأمر.



نسبة الموافقة والرضى بلغت فقط 44 بالمائة، في حين بلغت نسبة "عدم الرضا التام" 43 بالمائة الأمر الذي يعني أن ترمب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي حظي بهذه النسبة السلبية في أول أسبوعين من توليه لمنصبه.



يشار الى انه بالمقارنة، نسبة الموافقة على الرئيس السابق أوباما في أول أسبوعين بلغت 76 في المائة في حين حل كيندي ثانيا بنسبة موافقة بلغت 72 بالمائة وأيزنهاور 68 بالمائة ورونالد ريغان كانت نسبة الموافقة على أدائه بأول أسبوعين 51 بالمائة.





