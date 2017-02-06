القاسم يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن بشار الأسد مجدداً

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السبيل - فجر الإعلامي فيصل القاسم مفاجأة من العيار الثقيل عن رئيس النظام السوري بشار الأسد.

السبيل - فجر الإعلامي فيصل القاسم مفاجأة من العيار الثقيل عن رئيس النظام السوري بشار الأسد.



وقال، مقدم برنامج الاتجاه المعاكس في فضائية الجزيرة القطرية، من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن بشار الأسد تقدم بالتهاني لدونالد ترامب بمناسبة تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية ودخوله للبيت الأبيض.



وأضاف القاسم في منشوره قائلاً أن البيت الأبيض امتنع عن قبول المباركة ورفض الرسالة القادمة من دمشق.



وكان القاسم تحدى بشار الأسد، قبل عدة أيام للظهور علناً، بعد أن نشر الأول على صفحته الشخصية معلومات تفيد بتعرض رئيس النظام بوعكة صحية الزمته الفراش.



وسخر حينها القاسم من ظهور رئيس النظام السوري بشار الأسد،، خلال اجتماعه ممن قالت عنهم الوكالة الرسمية للانباء الرسمية "سانا" إنهم "صناعيون" من دمشق وريفها.



ووصف القاسم ظهور الاسد " بطريقة كوميدية مفبركة مع وفد من المزارعين والصناعيين من دمشق"، وتابع "هذا ما فعلته الفضائية السورية قبل ظهر اليوم بالضبط ، عندما قطع المذيع سلسلة اخباره ليقول جاءنا الآن مايلي ، وليعلن عن استقبال الرئيس لوفد من الصناعيين والحرفيين من دمشق وريفها لا يتجاوز ثمانية اشخاص".



وأضاف القاسم: " ياجماعة الخير ليكن بعلمكم اننا عندما كنا نرتب لأي فعالية او نشاط كنا ننسق مع الاعلام قبل وقت ، لا بل ربما كنا ننتقي الافراد الذين عليهم الحديث ولا بأس بمراجعة معهم عما سيقولون قبل التصوير".



وشكك بمهنية الخبر، ووصفه بـ"الغبي" بقوله: "انا لا اقول هنا ان الخبر كاذب او مفبرك ، بقدر ما اقول انه غبي وبعيد كل البعد عند ادنى مقومات المهنية والاحترافية ، اضافة لإساءة لمقام رئاسة الجمهورية ، فرئيس يقود عمليات على مستوى القطر بوصفه قائدا عاماً للجيش والقوات المسلحة ، يكون عند وقت لاستقبال بضعة اشخاص ، الاسد الأب كان يحضر مؤتمرات استثنائية لمنظمات شعبية ليؤكد انه ممسك بالقضية".



واعرب القاسم عن مفاجأته من ظهر الأسد بهذه الطريقة وقال: "الفرق كبير ياسادة بين ماتوقعنا وقلنا وماحدث، كنا نتوقع ان نرى سيادته مباركا جهد المقاتلين في عين الفيجة وشادا على يد الفنيين الذي يجرون الصيانة اللازمة".