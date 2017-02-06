ترامب: إيران دولة إرهابية وغزو العراق كان خطأ

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السبيل- الأناضول



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران هي "الدولة الإرهابية الأولى" في العالم، مشيراً إلى أن بلاده "ارتكبت الكثير من الأخطاء" منها غزو العراق عام 2003. السبيل- الأناضولقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران هي "الدولة الإرهابية الأولى" في العالم، مشيراً إلى أن بلاده "ارتكبت الكثير من الأخطاء" منها غزو العراق عام 2003.



جاء ذلك في حوار أجرته قناة فوكس نيوز مع ترامب، أُذيع في وقت متأخر من مساء الأحد.



واعتبر ترامب أن إدارة سلفه باراك أوباما "وقعت الاتفاق النووي مع إيران ودول مجموعة 5+1، دون أن يكون هناك أي سبب يدعوها إلى ذلك".



وحول إمكانية سحب بلاده من الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي "سنرى (...) يمكنني أن أقول إنهم (الإيرانيون) لا يأبهون ببلادنا، فإيران الدولة الإرهابية الأولى، ويرسلون السلاح والأموال إلى كل مكان".



يذكر أن إيران توصلت في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية "5+1" (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات.



ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016.



وحول العلاقات مع روسيا، لفت ترامب، إلى أنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفا إياه بأنه "زعيم دولة".



واستدرك ترامب قائلاً "أن احترامه فهذا لا يعني بالضرورة أنني سأبني علاقات جيدة معه".



وعند وصف مقدم البرنامج بوتين بأنه "قاتل"، قاطعه ترامب بالقول "لدينا الكثير من القتلة، هل تعتقد أن بلادنا بريئة ؟".



وتابع المقدم "أنا لا أعرف أي قاتل بين المسؤوليين الأمريكيين"، فرد ترامب قائلاً إن "الولايات المتحدة ارتكبت الكثير من الأخطاء، وأنا عارضت منذ البداية حرب العراق التي قتل فيها عدد كبير من الناس".



وفي سياق آخر تطرق ترامب إلى ادعاءات تقول إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية شهدت عمليات تلاعب، قائلا إن كثيرين أخبروه أن حوالي 3 ملايين ناخب سُجل بشكل غير قانوني، وأن هناك حالات انتخاب باسم أشخاص موتى، وحالات صوت فيها ناخبون أكثر من مرة في أكثر من ولاية.



وأكد أنه سينشئ لجنة برئاسة نائبه مايك بنس للتحقيق بكل تلك الادعاءات بشكل دقيق، بحسب قوله



