أمريكا تعلق على ''رفض ترامب استقبال العبادي''

Tweet السبيل - علقت السفارة الأمريكية في بغداد الأحد 5 فبراير/ شباط أنباء حول رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب استقبال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي.



وقالت السفارة في بيان لها إن الأنباء التي ترددت بشأن هذا الموضوع عارية عن الصحة، وأكدت أن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إبلاغ السفير الأمريكي، دوغلاس سيليمان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم استقباله، هي أخبار غير صحيحة".



ومن الجدير ذكره أن العبادي وترامب أجريا اتصالا هاتفيا قبل تنصيب الأخير رئيسا للولايات المتحدة، حيث أعرب العبادي عن رغبته بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، بينما وجه ترامب الدعوة لرئيس الوزراء العراقي لزيارة الولايات المتحدة.



