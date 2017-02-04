الخارجية الأمريكية: عودة العمل بالتأشيرات الصادرة قبل قرار ترامب

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

السبيل- الاناضولقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.



وأضاف المسؤول في بيان "تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات".



وتابع أن "الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية''.