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السبت 4 شباط 2017

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الخارجية الأمريكية: عودة العمل بالتأشيرات الصادرة قبل قرار ترامب

الخارجية الأمريكية: عودة العمل بالتأشيرات الصادرة قبل قرار ترامب
السبيل- الاناضول

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت إنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف المسؤول في بيان "تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات".

وتابع أن "الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية''.

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