القضاء الأمريكي يعلق العمل بمرسوم ترامب الخاص بالهجرة

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السبيل- (ا ف ب)



أصدر قاض فدرالي في سياتل الجمعة قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع دخول مواطنين من سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، في قرار توعد البيت الأبيض بالرد عليه.

السبيل- (ا ف ب)أصدر قاض فدرالي في سياتل الجمعة قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يمنع دخول مواطنين من سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة، في قرار توعد البيت الأبيض بالرد عليه.

وهذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت سار على كامل الأراضي الأمريكية.



واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف أمام هيئات قضائية مختلفة.



وتعهد البيت الأبيض الجمعة بالرد على قرار القاضي الفدرالي.



وفي بيان أول، قال المتحدث الإعلامي باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن قرار المحكمة "مخز"، إلا أن التعبير حذف في نسخة محدثة من البيان.



واعتبر سبايسر أن المرسوم "مشروع وملائم"، موضحا أن وزارة العدل ستطلب وقفا طارئا لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن".



وأضاف أن "المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأمريكي".



ولكن متحدثا باسم وزارة العدل الأمريكية قال إن الوزارة لن تقدم طلب تعليق طارئ لوقف الحكم.



وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مرسوما يمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل إلى الولايات المتحدة.



وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.



وبرر الرئيس الأمريكي مرسومه بالقول إن الهدف منه "منع دخول الإرهابيين" إلى الولايات المتحدة. ولا يشمل المرسوم دولا اتهم مواطنون منها في السابق بالارتباط بهجمات وقعت في الغرب، مثل المملكة العربية السعودية.



