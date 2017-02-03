سعود الشريم: مواقع التواصل انتجت ''ممارسات غريبة''.. ماذا يقصد؟

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قال امام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم في خطبة الجمعة ان وسائل التواصل الاجتماعي افرزت “ممارسات غريبة” جعلت “أنامل المرء هي صورة فكره أكثر من عقله ولسانه”.

السبيل ـ أ ف بقال امام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخ سعود الشريم في خطبة الجمعة ان وسائل التواصل الاجتماعي افرزت “ممارسات غريبة” جعلت “أنامل المرء هي صورة فكره أكثر من عقله ولسانه”.



وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في المملكة السعودية.



واوضح الشريم في خطبته “ان طبيعة وسائل التواصل الاجتماعي أفرزت ممارسات غريبة من اللامبالاة بالآداب والأعراف وخلط الزين بالشين ورفع الكلفة المحمودة”.



واضاف “حتى أصبحت أنامل المرء هي صورة فكره أكثر من عقله ولسانه، لأن الذي يواجه هذه الوسائل يواجهها في جميع أحواله وفي خلواته منفردا ومثل ذلك حري بأن يعزل صاحبه عن عظم مآلات الكلمة وما يدفع ذلك من مغبات خطرة”.



وتابع ان وسائل التواصل الاجتماعي وسرعتها ازالت ” كثيرا من التحفظات والحواجز التي لا يستطيع أحد أن ينطق بها بين شفتيه في مجلس ما لكن يمكن أن تجرؤ عليها أنامله من خلال لمسه للوحة المفاتيح الرقمية لتصبح تلك اللمسة أسرع من أعمال الفكر وأكثر شغلا لصاحبها من محادثة من هو بجانبه”.



وتسود في المملكة السعودية القراءة المتشددة للاسلام لكن اكثر من نصف الرعايا السعوديين من الشبان الذين تقل اعمارهم عن 25 عاما وهناك ضغوط كبيرة لاحداث تغييرات في المجتمع.



وفي بداية كانون الثاني/يناير قال مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ بحرمة اقامة الحفلات الغنائية ودور السينما “لما ينطويان عليه من مفسدة للاخلاق والقيم” محذرا من أن الحفلات الغنائية والسينما “لا خير فيها وضرر وفساد، كله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم ومدعاة لاختلاط الجنسين” .



يشار الى ان ادخال اشكال من الترفيه على السكان مدرج في اهداف خطة اصلاحات وتنويع للاقتصاد (رؤية 2030) التي اعلن عنها في نيسان/ابريل 2016 ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (31 عاما).