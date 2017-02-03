Menu
الجمعة 3 شباط 2017

تويترفيسبوكRSS

أرسل خبرا  اتصل بنا  من نحن

نشر مدمرة للبحرية الأميركية قرب مضيق باب المندب

نشر مدمرة للبحرية الأميركية قرب مضيق باب المندب
السبيل - رويترز

قال مسؤولان أمريكيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة نشرت مدمرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الموالين لإيران وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة كول وصلت قرب مضيق باب المندب قبالة جنوب غرب اليمن حيث ستنفذ دوريات وترافق السفن.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع هاجم الحوثيون فرقاطة سعودية قبالة الساحل الغربي لليمن مما تسبب في انفجار قتل اثنين من أفراد الطاقم

إضافة تعليق

0

التعليقات

  • لا توجد تعليقات
عد إلى الأعلى