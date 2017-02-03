أول مسلم يدخل أميركا من الدول المحظورة.. كيف تغلب على قرار ترامب؟

السبيل- تمكن الإيراني علي وايكهان، الخميس 2 فبراير/شباط 2017، من دخول الولايات المتحدة الأميركية، ليكون أول مسلم من الدول السبع الممنوعة يتمكن من الدخول، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة الماضي.ودخل وايكهان بعد قرار من محكمة لوس أنجلوس، وكان أُعيد من مطار المدينة نفسها إلى إيران، السبت الماضي.وساهم في متابعة قضية وايكهان، اتحاد الحريات المدنية في أميركا (ACLU) والمحامي ستاسي تولتشين.وقال وايكهان، في الكلمة التي ألقاها بمطار لوس أنجلوس، إن "ما نعنيه بحقوق الإنسان هو هذا الدعم الذي وجدته، وكان مفاجئاً بالنسبة لي، أشعرتموني بالفخر. هذه هي الإنسانية".تجدر الإشارة إلى أنّ وايكهان جاء لزيارة ابنه الذي لم يره منذ 12 عاماً.والجمعة الماضي، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً، تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا والعراق وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن.