مجهولون يهاجمون مسجدًا في مونتريال الكندية

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تعرض مسجد في مدينة مونتريال الكندية، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وذلك بعد 4 أيام فقط من هجوم إرهابي استهدف مسجدًا في مقاطعة كيبيك(شرق)، وأدى لمقتل 6 أشخاص.

السبيل- الأناضولتعرض مسجد في مدينة مونتريال الكندية، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وذلك بعد 4 أيام فقط من هجوم إرهابي استهدف مسجدًا في مقاطعة كيبيك(شرق)، وأدى لمقتل 6 أشخاص.

وقال بيان للشرطة الكندية، اليوم الجمعة، إن مسجدا ومركز خديجة الثقافي في مونتريال، تعرض أمس، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وأن الهجوم أدى لتكسر بعض نوافذ المسجد، فيما بدأت الشرطة إجراء تحقيقات في الحادث.



وقال مدير المسجد والمركز، آسيك أحمد: إن المسجد تعرض من قبل لهجوم لم نأخذه على محل الجد، إلا أن الهجوم الأخير، كان صادمًا وأدى لتكسر زجاج المسجد.



وشارك رئيس الوزراء الكندي جوستون ترودو، أمس، في مراسم تشييع ثلاثة من ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد في مقاطعة كيبيك (شرق)، والذي وقع الأحد الماضي.



وإلى جانب ترودو، شارك قرابة خمسة آلاف في مراسم التشيع، التي أقيمت بعد صلاة الظهر، في ملعب موريس ريتشارد بمدينة مونتريال (كبرى مدن المقاطعة)، ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك فيليب كويار، ورئيس بلدية مونتريال دينس كودير، ورئيس بلدية كيبيك ريجس لابوم، ورئيس حزب الديمقراطي الجديد توماس مولكير، ونواب في البرلمان ورجال دين يهود ومسيحيين.



واستهدف هجوم مسلح، مساء الأحد الماضي، مسجداً في مقاطعة كيبيك؛ ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، وإصابة 19 آخرين بجروح.

