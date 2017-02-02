شاهد.. أردوغان يقاطع ميركل غاضباً: لا تسخدمي هذه الجملة

السبيل - وكالاترفض الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، استخدام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي مشترك، عبارة "الإرهاب الإسلامي"، للإشارة إلى الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية.

وأشارت ميركل، إثر لقائها أردوغان في أنقرة، إلى "الإرهاب الإسلامي" الذي كان بين المسائل التي تم التطرق إليها خلال المحادثات.لكن الرئيس التركي عمد فوراً إلى مقاطعتها قائلاً: "إن عبارة (الإرهاب الإسلامي) تؤلمنا بشكل كبير. إن عبارة كهذه لا يمكن استخدامها، هذا ليس عدلاً؛ لأنه لا يمكن الربط بين الإسلام والإرهاب".