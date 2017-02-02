البيت الأبيض: تجربة إيران الصاروخية لن تمر دون عقاب

Tweet



قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة "لن تمر دون عقاب".

السبيل - الأناضولقال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن التجربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة "لن تمر دون عقاب".



وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في مؤتمر صحفي: "سيتم اتخاذ عدد من الخطوات العقابية بحق طهران، سيتم الإفصاح عنها تباعاً".



وأمس الأربعاء، قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، مايكل فلين، في بيان تلاه على الصحفيين في البيت الأبيض، إن "تجربة إيران لصاروخها الباليستي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عرضت حياة الأمريكيين إلى الخطر".



وحذّر من أن واشنطن ستضع إيران "رسمياً تحت الملاحظة"، دون أن يقدم أي تفاصيل.



وأمس الأربعاء، أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، قيام بلاده باختبار صاروخ "باليستي" خلال الأيام الماضية، مشيرًا أن طهران "لن تسمح بتدخل أي جهة أجنبية في شؤونها".



وبموجب الاتفاقية النووية بين إيران ومجموعة دول "5+1" (الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا)، الموقعة في 14 يوليو/تموز 2015، يُحظر على طهران تنفيذ تجارب للصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات.





