البيت الأبيض: فصل وزيرة العدل صحيح لرفضها تنفيذ الأوامر

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وصف متحدث البيت الأبيض شون سبايسر، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإقالة وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس، بأنه "صحيح" لرفضها تنفيذ تعليماته.

السبيل - الأناضولوصف متحدث البيت الأبيض شون سبايسر، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بإقالة وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس، بأنه "صحيح" لرفضها تنفيذ تعليماته.



وأضاف سبايسر، في الموجز الصحفي للبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، "إنها كوزيرة للعدل بالوكالة، ليست مسؤولة فحسب، بل والحرص على تطبيق الأوامر المشروعة قانوناً".



وتابع: "لذا فعندما تقول لا بكل تحدٍ، وهي التي تم اختيارها لقيادة الوزارة، فقد تم إزاحتها بشكل صحيح".



وتعرض ترمب، لإنتقادات شديدة من الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي ووسائل الإعلام الكبرى بسبب قراره بفصل أحد المسؤولين في حكومته "بسبب معارضتها له".



وأعلن البيت الأبيض، في بيان له أصدره مساء أمس، (بتوقيت واشنطن) عن إقالة وزيرة العدل الأمريكية المؤقتة سالي ييتس، وتعين دانا بوينتي، خلفاً لها، بعد إصدارها تعليمات إلى المؤسسات التابعة لوزارتها بعدم الترافع في دعاوى حظر السفر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.



واعتبر البيت الأبيض، أن ييتس، التي تم تعيينها في فترة الرئيس السابق باراك أوباما، "خانت" وزارة العدل برفضها تطبيق الأمر التنفيذي.



والجمعة الماضية، وقع ترامب أمراً تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر (اعتباراً من الجمعة الماضي)، كما حظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا، العراق، إيران، السودان، ليبيا، الصومال، واليمن.



واحتجّ آلاف المتظاهرين، خلال الأيام الثلاثة الماضية، في عدة مدن ومطارات في الولايات المتحدة على الأمر التنفيذي لترامب.



وقال ترامب، إن هذه الخطوة "تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية.





