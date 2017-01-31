أوبما يكسر ''قاعدة'' رؤساء أمريكا مع ترامب بهذه الطريقة

Tweet السبيل - انتقد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الاثنين، قرار الرئيس الحالي، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى الولايات المتحدة، ووقف برنامج استقبال اللاجئين.



وقال أوباما في بيان نشره المتحدث باسمه، كيفن لويس: "الرئيس يعارض بشكل أساسي مفهوم التمييز ضد أشخاص بناءً على معتقداتهم أو أديانهم،" وأضاف أن أوباما يشعر بأن الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات الحاشدة ضد قرار ترامب يمثلون "ما يُتوقع أن يحدث عندما تهدد القيم الأمريكية.



وبحسب موقع (CNN) فإن هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها أوباما، الذي رحل عن البيت الأبيض قبل 10 أيام، الرئيس الحالي، ويكسر القاعدة غير المكتوبة بامتناع الرؤساء السابقين عن انتقاد محتل البيت الأبيض الحالي.



بل هو أيضاً أول تصريح للرئيس السابق منذ مغادرته البيت الأبيض.



