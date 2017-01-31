ترامب يعفي القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي

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السبيل - أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعفى القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي سالي ييتس، لرفضها تنفيذ المرسوم الرئاسي بشأن الهجرة.



وقال البيت الأبيض في بيان: " القائمة بأعمال النائب العام سالي ييتس، خانت وزارة العدل، برفضها تنفيذ النظام القانوني الموجه إلى حماية مواطني الولايات المتحدة".



يشار إلى أنه تم تعيين دانا بيونتي، المدعي العام لولاية فيرجينيا الشرقية وزيرة العدل.



وعلق الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، يوم الجمعة، دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، كما حظر بشكل دائم دخول اللاجئين من سوريا ويحظر لمدة 90 يوما دخول مواطنين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.



ويقول ترامب إن هذا الإجراء سيحمي أمريكا من الهجمات الإرهابية، لكن معارضيه يقولون إنه يستهدف المسلمين تحديدا على نحو غير عادل ويشوه سمعة الولايات المتحدة التاريخية كمكان مرحب بالمهاجرين



كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد عين ييتس نائبة لوزير العدل في 2015، وطلب منها ترامب البقاء كقائمة بأعمال الوزير.