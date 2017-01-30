6 قتلى في إطلاق النار على مسجد بكندا (محدث)

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قالت شرطة مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الإثنين، إن ضحايا إطلاق نار الذي استهدف المركز الثقافي الإسلامي في المقاطعة، مساء أمس، ارتفع إلى ستة قتلى.

السبيل - الاناضولقالت شرطة مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الإثنين، إن ضحايا إطلاق نار الذي استهدف المركز الثقافي الإسلامي في المقاطعة، مساء أمس، ارتفع إلى ستة قتلى.

ونقلت قناة "سي بي سي" الكندية عن الشرطة، القول إن الهجوم الذي استهدف المركز، الذي يستخدم كذلك كمسجد، أسفر عن إصابة ثمانية آخرين.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم شرطة كيبيك، أتاين دويون، إنه تم إلقاء القبض على اثنين من أصل ثلاثة أشخاص أطلقوا النار في المسجد أثناء تأدية صلاة العشاء مساء الأحد.



ولفت أن الجهات المعنية تجري التحقيقات اللازمة حول الهجوم.



بدوره أعرب رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو عن حزنه لسقوط قتلى في الحادث.



وقال ترودور في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت متأخر مساء أمس: "يشعر الكنديون بالحزن هذه الليلة على ضحايا الهجوم الجبان الذي استهدف مسجدا في كيبيك. ونعلن وقوفنا إلى جانب الضحايا وعائلاتهم".



من جهته أعلن رئيس وزراء مقاطعة كيبيك، فيليب كويلارد على حسابه في "تويتر"، زيادة الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء المقاطعة.



كما أعرب عن إدانته الشديدة للهجوم الذي اعتبره "اعتداءً إرهابيًا".



