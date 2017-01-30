مقتل 5 أشخاص في إطلاق النار على مسجد بكندا

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قتل خمسة أشخاص وجرح آخرون عندما أطلق مسلحون النار مساء الأحد على مسلمين كانوا يؤدون صلاة العشاء في مسجد داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية.

السبيل - وكالاتقتل خمسة أشخاص وجرح آخرون عندما أطلق مسلحون النار مساء الأحد على مسلمين كانوا يؤدون صلاة العشاء في مسجد داخل المركز الثقافي الإسلامي بمدينة كيبيك الكندية.

ونقلت رويترز عن شاهد قوله إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على نحو أربعين شخصا داخل المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.



وقد أفادت وسائل إعلام غربية بأن الشرطة اعتقلت شخصين للاشتباه في علاقتهما بالواقعة.



وتأتي هذه الواقعة وسط تجديد الحكومة الكندية ترحيبها بالمهاجرين من كل الديانات، ومنحها حق الإقامة المؤقتة للعالقين بأراضيها في طريقهم للولايات المتحدة التي قررت مؤخرا حظر دخول مواطني سبع دول مسلمة.



وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده ماضية في استقبال اللاجئين "بمعزل عن معتقداتهم".



وفي تغريدة على تويتر، قال ترودو "إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم".



وشدد رئيس الوزراء الكندي على أن التنوع يصنع قوة بلاده، وخاطب اللاجئين قائلا "أهلا بكم في كندا"، ونشر صورة له أثناء ترحيبه بفتاة سورية في مطار تورنتو في ديسمبر/كانون الأول 2015.



ويأتي إطلاق النار على المصلين بعد يوم من نشوب حريق في مسجد بولاية تكساس الأميركية، وسط مخاوف من أن تؤدي سياسات الرئيس دونالد ترمب إلى تشجيع جرائم الكراهية.