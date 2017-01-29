البيت الأبيض يخفف بعض إجراءات قرار حظر السفر

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خففت الإدارة الأميركية بعض إجراءات حظر السفر المفروضة على مواطني سبع دول ذات أغلبية إسلامية، وتحديدا تلك المتعلقة بالحاصلين على بطاقة الإقامة "غرين كارد".

السبيل - بتراخففت الإدارة الأميركية بعض إجراءات حظر السفر المفروضة على مواطني سبع دول ذات أغلبية إسلامية، وتحديدا تلك المتعلقة بالحاصلين على بطاقة الإقامة "غرين كارد".



وقال كبير موظفي البيت الأبيض رينس بريبس في مقابلة مع شبكة NBC، إن السلطات لن تمنع حاملي الـ"غرين كارد" من العودة إلى الولايات المتحدة، لكنه أضاف أن لدى أفراد حماية الحدود صلاحية احتجاز واستجواب المسافرين المثيرين للشبهات.



وأشار إلى أن المواطنين الأميركيين العائدين من البلدان السبعة التي شملها القرار التنفيذي، قد يكونون عرضة لاستجواب أيضا.



ويأتي هذا فيما شدد الرئيس دونالد ترامب في تغريدة صباح اليوم الأحد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى "حدود قوية وإجراءات مشددة" الآن، قائلا "انظروا ما يحدث في أوروبا وبقية أنحاء العالم".





