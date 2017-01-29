مفاجأة جديدة بمقتل السفير الروسي بتركيا
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وطالبت النيابة العامة التركية إدارة شركة "غوغل" بإرسال رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة من حساب مولود مارت ألتنطاش.
وقالت الصحيفة ان أن الرسائل حذفت من البريد الإلكتروني على الرغم من وفاة ألتنطاش، مما يعد دليلا قويا على أنه لم ينفذ بعملية الاغتيال بمفرده.
واعتقل 4 ضباط من الشرطة يعملون في فرق الحرس لدى وزيرين تركيين وشعبة حرس الرئاسة ضمن عمليات التحقيق الجارية ، قبل إخلاء سبيلهم بشرط المراقبة القضائية.
وقتل كارلوف، في 18 كانون الأول 2016، اثر هجوم مسلح أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور، نظم بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة.
(وكالات)
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