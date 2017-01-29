نيويورك تُعلّق قرار حظر دخول المسلمين

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قررت محمكة اتحادية في مدينة نيويورك، السبت، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

السبيل - الاناضولقررت محمكة اتحادية في مدينة نيويورك، السبت، تعليق الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام، أن السلطات الأميركية أوقفت لاجئين عراقيين اثنين بمطار "جون كينيدي الدولي" في نيويورك، في أول تطبيق لقرار ترامب، منع استقبال لاجئين لمدة 120 يوماً.



ورفع إثر ذلك، محامون من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى قضائية لإطلاق سراح اللاجئين العراقيين، ووقف تنفيذ قرار ترامب.



وحكمت القاضية الاتحادية "آن دونلي"، بمنح الإقامة المؤقتة في البلاد لمواطني دول يشملهم الأمر التنفيذي، معتبرة أن قرار الترحيل من شأنه أن يُلحق ضررًا يستحيل إصلاحه.



ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سورية أو العراق أو إيران أو السودان أو ليبيا أو الصومال أو اليمن.



وقال الرئيس الأميركي إن هذه الخطوة "ستساعد" في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.

