إنزال جوي أمريكي وسط اليمن تسبب بمقتل 40 شخصا

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قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، إن قوات أمريكية شنت فجر اليوم الأحد، غارات جوية أعقبها عمليات إنزال مظلي، في منطقة "قيفة" بالمحافظة، مستهدفة أحد القيادات في تنظيم "القاعدة"، تسبب -بحسبها- في مقتل 40 شخصاً.

السبيل - الأناضولقالت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، إن قوات أمريكية شنت فجر اليوم الأحد، غارات جوية أعقبها عمليات إنزال مظلي، في منطقة "قيفة" بالمحافظة، مستهدفة أحد القيادات في تنظيم "القاعدة"، تسبب -بحسبها- في مقتل 40 شخصاً.



ووفق ما تحدثت به المصادر التي كانت متواجدة في المكان بالإضافة إلى سكان محليين، فإن مقاتلات أمريكية نفذت عملية إنزال جوي وهاجمت منزل القيادي في القاعدة "عبدالرؤوف الذهب"، ما أدى إلا اندلاع مواجهات عنيفة تخللها سماع دوي انفجارات قوية، على مدار ساعة كاملة.



وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها لدواع أمنية أن المعارك أسفرت عن مقتل الذهب وشقيقه سلطان، وقيادي آخر في التنظيم يُدعى "سيف النمس الجوفي" وآخرين.



في هذه الأثناء، تحدث سكان محليون عن غارات جوية سبقت عملية الإنزال المظلي، استهدفت عدداً من المواقع التي يعتقد أن عناصر القاعدة يتحصنون فيها بالمنطقة، بينها مدرسة وسجناً تابعين للقاعدة.



وبحسب المصادر أسفرت العملية العسكرية الأمريكية عن مقتل 40 شخصاً أغلبهم من مسلحي القاعدة، وستة نساء، وثلاثة أطفال، دون أن يتضح على الفور ما إذا سقط هؤلاء جراء القصف أو الاشتباكات التي دارت على الأرض.



وبحسب سكان، حلقت الليلة الماضية، مقاتلات أمريكية بشكل مكثف في أجواء مديريات السوادية وردمان ونعمان وناطع وأطراف مدينة البيضاء، استباقاً لعملية الإنزال الجوي.



وحتى الساعة 7.00 تغ، لم تؤكد أو تنفي واشنطن هذه الأنباء.



والعملية هي الأولى من نوعها، حيث اقتصرت العمليات العسكرية الأمريكية في الحرب على القاعدة منذ مطلع 2015، على غارات جوية تنفذها مقاتلات بدون طيار.‎