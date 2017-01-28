إيران: سنحظر دخول الأمريكيين لأراضينا رداً على قرار ترامب

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أعلنت طهران، اليوم السبت، أنها ستحظر دخول البلاد الأمريكيين إلى البلاد ردا على الحظر الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني إيران وست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة.

السبيل - الأناضولأعلنت طهران، اليوم السبت، أنها ستحظر دخول البلاد الأمريكيين إلى البلاد ردا على الحظر الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب على دخول مواطني إيران وست دول أخرى ذات أغلبية مسلمة الولايات المتحدة.



وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان نشرته وكالة "ارنا" الرسمية، إنه "على الرغم من احترام الشعب الأمريكي والتمييز بينه وبين السياسات العدائية للحكومة الأمريكية ستطبق إيران مبدأ المعاملة بالمثل إلى أن يتم رفع القيود الأمريكية المهينة ضد المواطنين الإيرانيين.



وأوضحت أنه "من أجل مراقبة تنفيذ هذا القرار (منع دخول الأمريكيين للبلاد)، واتخاذ التدابير المناسبة بما يتطابق مع المصالح الوطنية (...) تم تشكيل آلية في وزارة الخارجية بمشاركة الأجهزة ذات الصلة".



وأكدت أن إيران "تدرس وتتابع بدقة أي تقاعس وانتهاك من الولايات المتحدة للتعهدات الدولية وفقاً للاتفاقات الثنائية والترتيبات متعددة الأطراف، وتحتفظ بحقها في إبداء ردة الفعل اللازمة".



واعتبرت الخارجية الإيرانية أن قرار ترامب "إهانة صريحة للعالم الإسلامي وللشعب الإيراني".



ورأت أن "التاريخ سيسجل هذا القرار كهدية كبيرة تقدم للمتطرفين، وسيعمق الثغرات التي يستغلها المتطرفون لتجنيد الشباب المهمشين لصالحهم مما يعزز من حالة العنف والتطرف في العالم".



وأمس الجمعة، وقع ترامب أمرا تنفيذياً تم بموجبه تعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على القادمين من سوريا أو العراق أو إيران أو السودان أو ليبيا أو الصومال أو اليمن.



وقال الرئيس الأمريكي إن هذه الخطوة "ستساعد" في حماية مواطني بلاده من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن إدارته بحاجة للوقت لتطبيق عمليات فحص أكثر صرامة للاجئين والمهاجرين والزائرين.







