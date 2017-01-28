لماذا غضب مؤسس فيسبوك من ترامب؟

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السبيل - أعرب مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ عن غضبه من القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.



وقال زوكربيرغ في تدوينة على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك إنه فخور بأن أجداده مهاجرون قدموا من ألمانيا والنمسا وبولندا، وإن آباء زوجته كذلك قادمون من الصين وفيتنام، مضيفا أن الولايات المتحدة أمة من المهاجرين، وإن على الأمريكيين أن يفخروا بذلك.







وأضاف صاحب أشهر موقع للتواصل الاجتماعي أن الإجراءات التي اتخذها ترامب بشأن الهجرة مثيرة للقلق، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى الحفاظ على أمن الولايات المتحدة عبر إنفاذ القانون على الذين يشكلون تهديدا حقيقيا فقط، وأن استهداف غيرهم سيجعل كل الأمريكيين أقل أمنًا.



ودعا زوكربيرغ إلى إبقاء أبواب الولايات المتحدة مفتوحة في وجه اللاجئين، وأولئك الذين هم في حاجة إلى المساعدة.



وشدد على أن الجميع في أمريكا سيستفيدون عندما يتاح المجال للأحسن والأذكى في العالم كي يعيش في الأراضي الأمريكية، ويعمل فيها.



وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا يقضي بالوقف المؤقت لتدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة. ويتضمن الأمر منعًا غير محدد لقبول اللاجئين السوريين، ويمتد المنع المؤقت لبرنامج اللاجئين الأوسع لمدة 120 يوما.