شاهد معلمة صوبت مسدسها بوجه ترامب.. فهذا كان عقابها

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمعلمة الأمريكية خلال إحدى الحصص التي كانت تحضرها وهي توجه مسدسا مائيا لترش به على وجه الرئيس الأمريكي الجديد، أثناء حفل تنصيبه، صارخة في وجهه "مت مت"، وفق ما نشرت وكالة "سبوتنيك".ونشرت مودي الفيديو الخاص بها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وانتشر بسرعة الصاروخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر كثير من أولياء الأمور عن استيائهم من تصرف المعلمة.وانتقد الكثيرون تصرف المدرسة، واصفين إياه بأنه "تصرف غير مقبول"؛ لأنها توجه لتلاميذها رسائل تربوية غير سليمة بأن يتعاملوا مع من يكرهونه بالمسدس، حتى لو كان مائيا.وأصدرت إدارة المدرسة بيانا رسميا حول منح المعلمة إجازة إدارية، وقررت فتح تحقيق حول تلك الواقعة.