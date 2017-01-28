ترامب يوقع أمرًا يحد من تدفق اللاجئين للولايات المتحدة

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السبيل- الأناضول



وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت، أمرًا تنفيذيًا يقضي بالوقف المؤقت لتدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة، حسب اسوشييتد برس. السبيل- الأناضولوقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من ليلة الجمعة/السبت، أمرًا تنفيذيًا يقضي بالوقف المؤقت لتدفق اللاجئين إلى الولايات المتحدة، حسب اسوشييتد برس.



ويتضمن الأمر منعاً غير محدد لقبول اللاجئين السوريين، ويمتد المنع المؤقت لبرنامج اللاجئين الأوسع لمدة 120 يوما.



وكان ترامب شن حملة لفرض إجراءات “تدقيق بالغة” خاصة على أولئك القادمين إلى الولايات المتحدة من دول لها صلات بالإرهاب.



ووفقا للأمر، يخطط الرئيس الأميركي منع إصدار تأشيرات دخول للأشخاص من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا أو اليمن لمدة 30 يوما على الأقل.



كما وقع ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي بإعادة بناء القوات المسلحة للولايات المتحدة.



ووفق ما ذكرته قناة سي إن بي سي الأمريكية، وقع ترامب على أمر يقضي بـ"حماية الشعب من الإرهاب الإسلامي وإعادة بناء القوات المسلحة". دون مزيد من التفاصيل.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في وقت سابق، إن ترامب ينوي توقيع أوامر خلال زيارة الجمعة إلى البنتاغون.



