تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة زوجة وابن سلمان العودة

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قال الشيخ عبدالرحمن السياري، شقيق زوجة الداعية سلمان العودة إن الحادث الذي أودى بحياة شقيقه وابنها، كان بسبب اعتراض شاحنة كبيرة للطريق خلال محاولتها الدوران في الطريق، والرجوع إلى منطقة القصب؛ الأمر الذي أدى إلى دخول سيارة أبناء الشيخ تحت الشاحنة.

السبيل - مؤمنة معاليقال الشيخ عبدالرحمن السياري، شقيق زوجة الداعية سلمان العودة إن الحادث الذي أودى بحياة شقيقه وابنها، كان بسبب اعتراض شاحنة كبيرة للطريق خلال محاولتها الدوران في الطريق، والرجوع إلى منطقة القصب؛ الأمر الذي أدى إلى دخول سيارة أبناء الشيخ تحت الشاحنة.

وأضاف الشيخ السياري في حديثه لـ"سبق": "توفيت شقيقتي هيا، وابنها هشام، فيما أصيب ابنها عبدالرحمن، وابنتها "لدن" بإصابات أدخلا على أثرها المستشفى، وهما ولله الحمد بخير، كما توفيت ابنة شقيقة زوجة الدكتور سلمان التي كانت مع العائلة".



وعبر هاشتاق #إرهاب_الشاحنات غرد السعوديون، مستنكرين ما يقوم به سائقو الشاحنات على الطرق الخارجية من عدم الاهتمام بقوانين المرور، والسلامة العامة، والاستهتار المتكرر الذي تسبب بالكثير من الحوادث المشابهة؛ فغرد الإعلامي السعودي فهد السنيدي قائلاً: "استدارة سائقي الشاحنات في وسط الطريق، بلا مبالاة بأرواح الناس يؤكد أنهم أَمِنوا العقوبة".

وأضاف: "هذه ليست الحادثة الأولى على طريق الرياض شقراء، إنما الاستهتار تجاوزالحدود، ولا رادع".



المغرد فهد الدخيل انتقد نظام المرور مع سائقي الشاحنات، واصفه بـ"المتساهل"، إلى جانب السماح للعمالة التي تقود الشاحنات، ووجود نظام تأمين يحميهم بدون وجود عقوبات رادعة لهم، مطالباً بتشريع عقوبات للمخالفين.



وغرد آخر قائلاً: "الشاحنات أصبحت الْيَوْمَ تسابق السيارات الصغيرة، وخاصة على الطرق السريعة فعلاً من أَمِنَ العقوبة أساء الأدب".