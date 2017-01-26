ترامب يتحدث عن ''مهمة مخيفة جدا''.. ما هي؟

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السبيل - في أول مقابلة إعلامية له منذ تولى منصبه، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مهامه الأولى داخل البيت الأبيض، لكنه ركز على أكثر تلك المهام "إثارة للخوف".



وكان ترامب يشير، خلال مقابلته مع محطة "إيه بي سي" الأميركية، الأربعاء، إلى تسلمه الشيفرات الخاصة بالأسلحة النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة، أثناء لقائه ممثلي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).



وقال ترامب: "شرحوا لي ما هذا وكم الدمار الذي يمكن أن تسببه. إنه إحساس مخيف جدا جدا جدا".



وأضاف ترامب الذي تم تنصيبه رسميا الجمعة: "لدي ثقة في أنني سأفعل الشيء الصحيح، لكن هذا أمر مخيف جدا".



ويتسلم أي رئيس أميركي جديد بعد تنصيبه، الحقيبة النووية التي تحتوي الشيفرات الخاصة بالأسلحة النووية التي تملكها الولايات المتحدة.



وتسمح تلك الشيفرات للرئيس الأميركي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة، بتنظيم استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية.



