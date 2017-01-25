الأمم المتحدة تمنع نشر تقرير ''الظلم في العالم العربي''

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طلبت الأمانة العامة للأمم المتحدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) عدم إصدار تقرير أعددته المنظمة تحت عنوان "الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"، وهو قراءة للواقع العربي ومستقبله.

السبيلطلبت الأمانة العامة للأمم المتحدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) عدم إصدار تقرير أعددته المنظمة تحت عنوان "الظلم في العالم العربي والطريق إلى العدل"، وهو قراءة للواقع العربي ومستقبله.



وأسهم في إعداد التقرير مجلس من الاستشاريين يضمّ عددا من المثقفين والكتاب العرب.



وذكرت مصادر أممية للجزيرة أن مطالبة الأمانة العامة للأمم المتحدة بوقف إصدار التقرير تعود إلى ضغوط مورست على الأمم المتحدة من قبل عدد من الدول أبرزها "إسرائيل"، علما أن مقدمة التقرير تشير إلى أن الآراء والاستنتاجات الواردة في التقرير لا تمثل بالضرورة الأمم المتحدة أو موظفيها أو الدول الأعضاء فيها.



وعلمت الجزيرة أن الأمانة العامة للأمم المتحدة عللت عدم إصدار التقرير بضغوط تعرضت لها وتتعلق بمضمون التقرير خاصة الفصل الرابع المتعلق بفلسطين وبعضها الآخر يتعلق بما استعرضته فصول أخرى لانتهاك حقوق الإنسان في بعض الدول العربية لا سيما مصر.



(المصدر: الجزيرة)





