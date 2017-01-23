''الدفاع العراقية'' تسحب بيانها بخصوص تحرير شرقي الموصل

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سحبت وزارة الدفاع العراقية بيانا نشرته اليوم الاثنين على موقعها الالكتروني تضمن الإعلان عن تحرير كامل النصف الشرقي من مدينة الموصل (شمال).

السبيل - الأناضولسحبت وزارة الدفاع العراقية بيانا نشرته اليوم الاثنين على موقعها الالكتروني تضمن الإعلان عن تحرير كامل النصف الشرقي من مدينة الموصل (شمال).



وجاء سحب البيان بعد أن نفت قيادة العمليات المشتركة، التي تتولى إدارة مختلف فصائل القوات المشاركة في المعركة، صحة ما ورد في بيان الدفاع.



وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في توضيح لوسائل الإعلام، إن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة (حتى مساء اليوم) في النصف الشرقي من الموصل.



وأوضح أن قوات الجيش من الفرق العسكرية التاسعة والأولى والخامسة عشر تحارب في آخر معقلين لداعش في شمال شرقي الموصل وهما حيي "بيسان" و"الرشيدية".



وأشار رسول إلى أن قوات الجيش سيطرت على الجزء الشمالي من حي الرشيدية، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من الحيين من قبضة "داعش".



وذكر المسؤول العسكري أن "الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعلان تحرير المناطق والساحل الأيسر (شرقي الموصل) هي قيادة العمليات المشتركة المتمثلة بقائد عمليات قادمون يانينوى (الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله)".



وجاء في بيان الدفاع الذي تم سحبه، أن "القوات المسلحة تمكنت من تحرير الساحل الأيسر (النصف الشرقي) لمدينة الموصل بشكل كامل ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي)، بعد أن كبدت العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات".



واضافت الوزارة في البيان ان "القوات تباشر الآن إزالة العبوات والمتفجرات وتنظيف الدور والمباني وفتح الطرق ومسك الأرض ونشر نقاط عسكرية لمنع الخروقات وتفويت الفرصة على الإرهاب الذي يعيش حالة انهيار وتشتت بعد الخسائر الأخيرة التي تلقاها على أيدي رجال القوات المسلحة".



وتقاتل القوات العراقية منذ أكثر من ثلاثة أشهر داخل الموصل لانتزاعها من قبضة "داعش"، وهي أخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.



ويشارك في الحملة العسكرية التي انطلقت في الـ17 من اكتوبر/تشرين الاول الماضي ائتلاف يسانده التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يضم 100 ألف من جنود الجيش والقوات الخاصة والشرطة الاتحادية والمقاتلين الأكراد وقوات الحشد الشعبي.





